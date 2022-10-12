В ВОЗ объявили о начале новой волны пандемии коронавируса

Региональный директор по Европе ВОЗ и директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний заявили о том, что в европейских странах начинается новая волна пандемии коронавируса.

Представители организации отметили, что об этом говорит прирост числа заражённых в странах Европы.

«Наряду с мерами общественного здравоохранения вакцинация остаётся одним из наших наиболее эффективных средств против обоих вирусов. Мы призываем страны европейского региона уделить первоочередное внимание защите наиболее уязвимых групп путём совместного введения вакцин против гриппа и COVID-19, когда это возможно», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в европейских странах множество людей до сих пор не привились от коронавируса.