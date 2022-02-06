В Заринском районе приостановили оказание плановой медпомощи

В Заринском районе приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за ухудшения эпидситуации. Об этом сообщает газета “Наш Заринск”.

Так, согласно приказу исполняющего обязанности главного врача Заринской ЦРБ, плановую медпомощь приостановили как для детей, так и для взрослых, в том числе и профилактические медосмотры. Также временно не будут проводить диспансеризацию отдельных категорий населения.

Исключение составляют медосмотры для оформления допуска в школы и детсады, а также осмотр детей, которых помещают под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В медучреждении дополнительно приостанавливают приём узких специалистов в амбулаторном звене. Пациенты с заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих, будут получать помощь в обычном режиме. Также её получат беременные и те, кто не может обходиться без лечения, иначе их состояние ухудшится.

Кроме того, без помощи не останутся призывники на военную службу и поступающие на военную службу по контракту.