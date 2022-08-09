Вирусолог рассказал, как долго может длиться новая волна коронавируса

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал о том, как долго может продлиться новая волна коронавируса. Его слова передаёт РБК.

Специалист отметил, что прирост числа заражённых связан с тем, что многие люди сейчас возвращаются из отпусков на работу или на учёбу. Новая волна, по его словам, может продлиться один-два месяца.

Вирусолог напомнил, что в России выявили случаи заражения подвидом «омикрон"-штамма коронавируса «кентавр». Этот вариант быстрее распространяется и является более заразным.

При этом среди людей, инфицированных этим вариантом вируса, число госпитализаций гораздо ниже.