Вирусолог рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

Вирусолог Александр Бутенко рассказал о том, как можно отличить COVID-19 от сезонного гриппа. Его слова передаёт URA.ru.

По словам специалиста, сейчас доминирующим является «омикрон"-штамм, который по симптомам очень похож на обычный грипп.

Самым верным способом отличить заболевания является ПЦР-тест.

«В этой ситуации необходима специфическая диагностика. То есть с помощью полимеразной цепной реакции и серологических реакций, которые применяются для выявления антител, определяется, что это было, грипп или ковид. Здесь на первом месте необходимость специфического обследования», — отметил эксперт.

Бутенко добавил, что коронавирус способен «маскироваться» и выдавать несвойственные для него симптомы.