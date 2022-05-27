Вирусолог заявил, что пандемия коронавируса близится к концу

Врач-вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса постепенно затихает и может завершиться к концу 2022 года. Его слова передаёт URA.ru.

«В США в последнюю неделю апреля началось небольшое повышение, но оно очень ограниченное. Поднялось и уже снижается. Это один из вариантов „омикрона“ себе что-то пробивает. В общем, эпидемия идёт к концу», — сказал Альтшейнт.

Специалист пояснил, что окончание пандемии не означает исчезновение вируса, но число заражённых будет очень маленьким.

Врач также предостерёг людей, которые входят в группу риска. Им он посоветовал продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать серьёзных последствий.