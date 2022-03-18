Власти Алтайского края пока не планируют отменять масочный режим

Власти Алтайского края пока не собираются отменять масочный режим. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

Напомним, первым регионом России, в котором отменили обязательное ношение масок, стала Москва. Следующими масочный режим отменили Московская, Кемеровская, Тамбовская области, а также Красноярский край, Калмыкия и Чечня.

С 1 марта в Алтайском крае отменили ряд коронавирусных ограничений, среди которых система QR-кодов, обязательная изоляция людей старше 60 лет и ограничение по заполняемости мест общепита, залов кинотеатров и т.д.