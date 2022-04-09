«Вопрос цены». Попов рассказал, как подорожало медоборудование для алтайских больниц

Минздраву Алтайского края, возможно, придётся скорректировать свои планы по закупке нового медицинского оборудования из-за серьёзного роста цен. Об этом в ходе итоговой коллегии ведомства рассказал его руководитель Дмитрий Попов. При этом отказываться от приобретения жизненно важной медтехники в регионе не намерены.

Неустойчивые цены

Практически всё медицинское оборудование серьёзно подорожало из-за сложившихся экономических обстоятельств, отметил глава регионального Минздрава. По его словам, в зависимости от номенклатуры рост цен колеблется от 18% до 60%.

«Пока открытым остаётся вопрос, насколько устойчивым будет это ценообразование. Сейчас наша первоочередная задача — определиться с ценой на медоборудование. Если потребуется, будем корректировать наши приоритеты», — рассказал Попов.

При этом поставки техники в край не прекращаются, подчеркнул министр. И от планов по приобретению оборудования в 2022 году региональный Минздрав пока не отказывается. Так, ведомство планирует приобрести два ангиографа для сосудистых центров, лучевой ускоритель для онкодиспансера, а также три рентгеновских аппарата, два компьютерных томографа и один флюорограф для других алтайских больниц.

Не импортом единым

Далеко не во всех сферах алтайские врачи зависят от импорта, объяснил Дмитрий Попов.

«Если брать тяжёлое оборудование, то мы уже практически 100% перевели на отечественное оборудование. По ультразвуковым аппаратам доля российской техники — около 60%. Аппараты ИВЛ — порядка 70% отечественного производства», — рассказал министр.

По словам главы крайздрава, в 2021 году на приобретение новой техники потратили 2,4 млрд рублей, основная доля которых — из федерального бюджета. В частности, были укомплектованы новые реанимационные места.

Всего совокупно приобрели на 2,4 млрд рублей. Основная доля — федеральные средства. На эти деньги ведомство закупило 4920 единиц различного медоборудования. В частности, в регионе укомплектовали новые реанимационные койки для борьбы с ковидом.

Глаза свои, зубы — чужие

Но далеко не все отрасли алтайской медицины так независимы от импорта. По словам Попова, в очень непростой ситуации оказалась стоматология, поскольку большую часть расходных материалов производят за рубежом. Но трудности временные, уверен министр.

«Что касается пломбировочного материала, то здесь крайне высокий удельный вес иностранного производства. Поэтому могут быть сбои и перерывы в поставках, пока выстраиваются новые логистические цепочки. Но они выстраиваются. Поэтому вопрос дефицита не стоит. Но проблема ценообразования, конечно, остаётся», — объяснил министр.

При этом трудностей с искусственными хрусталиками, необходимыми для глазных операций, точно не возникнет, заверил Попов. По его словам, доля отечественной продукции в этом сегменте уже превышает 90%. Поэтому, несмотря на санкции, на Алтае обещают выполнить все операции на глазах, запланированные в 2022 году.