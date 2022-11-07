ВОЗ: говорить о конце пандемии пока рано

Коронавирус пока нельзя считать сезонным заболеванием, сообщила ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Он ещё находится в пандемической фазе. Но не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было. Первый год был самый тяжелый, второй — более-менее, но тоже сложный, но мы лучше справлялись с этим заболеванием. Так что нет, не можем говорить о сезонном заболевании, как о гриппе», — сказала она.

Вуйнович добавила, что пандемия пока не закончилась. По её словам, сейчас нет острой восходящей фазы, но вирус всё ещё вызывает большое количество заболеваний, «много людей болеет в мире, волна идет».

По данным стасистического сайта Worldometer, за весь период в мире зарегистрировали более 637 млн случаев коронавируса и 6,6 млн смертей.