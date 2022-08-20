ВОЗ призвала увеличить число вакцинируемых и носить маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала увеличить число вакцинируемых от коронавируса и носить маски в общественных местах для защиты от «омикрон"-штамма осенью и зимой. Как сообщает РИА Новости, в Европейском бюро организации отметили, что сейчас ситуация с COVID-19 в разных странах различается, однако победить пандемию можно лишь повышением коллективного иммунитета.

В ВОЗ призвали увеличивать число вакцинируемых, проходить ревакцинацию и рассмотреть вариант введения бустерной дозы людям из отдельных групп риска через три месяца после их последней прививки. Кроме того, следует носить маски в общественных пространствах и активно проветривать помещения.

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Здоровье Барнаульцев призвали пройти ревакцинацию от COVID-19 вслед за чиновниками

Напомним, что ранее жителей Барнаула призвали пройти ревакцинацию от COVID-19. Сейчас в городе возобновили иммунизацию для муниципальных служащих — они самостоятельно приходят в поликлинику за бустерной дозой прививки.

Кроме того, в городе организовали выездную вакцинацию в госорганизации и ведомства без отрыва от рабочего процесса. В ней приняли участие уже более 100 человек, которые через три недели привьются вторым компонентом.