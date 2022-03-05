Врач-иммунолог оценил вероятность возникновения новой волны коронавируса

Врач-иммунолог Николай Крючков оценил вероятность возникновения новой волны коронавируса. Его слова передают «Известия».

По словам Крючкова, сейчас наблюдается снижение числа заражённых, однако новая волна в России может наступить. Март и апрель являются ключевыми месяцами, а это значит, что нужно сохранить часть ковидных ограничений.

Специалист также отметил, что на достижение коллективного влияет вакцинация, однако в России она оказалась провальной.

Чтобы поднять уровень вакцинации, считает Крючков, нужно использовать спад заболеваемости.