Врач-иммунолог оценил вероятность возникновения новой волны коронавируса
Специалист заявил, что март и апрель остаются ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации
5 марта 2022, 06:55, Илья Звягинцев
Врач-иммунолог Николай Крючков оценил вероятность возникновения новой волны коронавируса. Его слова передают «Известия».
По словам Крючкова, сейчас наблюдается снижение числа заражённых, однако новая волна в России может наступить. Март и апрель являются ключевыми месяцами, а это значит, что нужно сохранить часть ковидных ограничений.
Специалист также отметил, что на достижение коллективного влияет вакцинация, однако в России она оказалась провальной.
Чтобы поднять уровень вакцинации, считает Крючков, нужно использовать спад заболеваемости.
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