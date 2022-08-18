Врач назвала болезни, которые легко спутать с беременностью

Подтвердить беременность может комплексный анализ

19 августа 2022, 06:35

Гинеколог-эндокринолог Ирина Филиппова рассказала «Вечерней Москве» о ненадёжных признаках беременности.

Филиппова отметила, что изменение вкусовых предпочтений и утренняя тошнота, напоминающая токсикоз при беременности, могут быть следствием патологии органов пищеварения, артериальной гипертензии и эндокринных проблем.

Увеличение живота происходит, например, в случае асцита, при котором в брюшной полости скапливается жидкость. Увеличение молочных желёз свойственно мастопатии, а также это возможно при употреблении гормоносодержащих контрацептивов.

Задержка месячных может происходить из-за гормонального дисбаланса, истощения, воспаления половых органов, поликистоза яичников, опухолевых процессов в органах малого таза или при патологии щитовидки.

«Ложноположительный тест на беременность — такое бывает нередко. Две полоски часто намекают на наличие проблем с гормонами, кисту яичников и последствия приёма гормональных препаратов», — подчеркнула Филиппова.

Подтвердить беременность может комплексный анализ крови и мочи. При этом необходимо прекратить приём любых гормоносодержащих препаратов. Более точное обследование потребуется, если в течение месяца не обнаружатся признаки беременности.

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