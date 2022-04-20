Врач перечислила продукты, которые вызывают слабоумие

Врач Мишель Лучано назвала ускоряющие старение мозга продукты. Как сообщает Express, доктор уверена, что сливочное и пальмовое масло могут спровоцировать развитие слабоумия.

В маслах содержатся насыщенные жиры, негативно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы и функционирование мозга. Также вредными являются молочные продукты, жирное красное мясо, маргарин, фастфуд, производственные кондитерские изделия и шоколад. Они тоже содержат насыщенные жиры, которые повышают риск развития деменции.

Чтобы сохранить здоровье и бодрость духа, Лучано рекомендует не исключать эти продукты из рациона совсем, но существенно ограничить их потребление.