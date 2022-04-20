Врач перечислила продукты, которые вызывают слабоумие
Исключать из рациона совсем их не нужно, однако стоит существенно ограничить потребление
Врач Мишель Лучано назвала ускоряющие старение мозга продукты. Как сообщает Express, доктор уверена, что сливочное и пальмовое масло могут спровоцировать развитие слабоумия.
В маслах содержатся насыщенные жиры, негативно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы и функционирование мозга. Также вредными являются молочные продукты, жирное красное мясо, маргарин, фастфуд, производственные кондитерские изделия и шоколад. Они тоже содержат насыщенные жиры, которые повышают риск развития деменции.
Чтобы сохранить здоровье и бодрость духа, Лучано рекомендует не исключать эти продукты из рациона совсем, но существенно ограничить их потребление.