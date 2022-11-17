Врачи предрекают эпидемию рака, к которой привёл коронавирус

Группа онкологов заявила о том, что одним из самых серьёзных последствий пандемии коронавируса станет массовое развитие рака. Об этом сообщает журнал The Lancet.

По словам специалистов, из-за недоступности медицинской помощи во время пандемии более 100 миллионов человек вовремя не прошли скрининговые обследования на предмет развития онкологических заболеваний.

Это может привести к тому, что около миллиона случаев заболевания раком остались не обнаруженными.

Врачи отметили, что если быстро не предпринять мер по выявлению онкозаболеваний, то уже в ближайшее время Европа может столкнуться с эпидемией рака.

Из-за того, что во время локдауна многие лаборатории простаивали, сейчас нужно оперативно наращивать объём проводимых исследований.