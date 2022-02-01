Врачи в Алтайском крае повторно заражаются коронавирусом из-за появления омикрона

В Алтайском крае медицинские работники повторно заражаются коронавирусом из-за появления в регионе “омикрон”-штамма. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Чаще всего повторному инфицированию подвержены специалисты, которые работают в красных зонах. “Толк“ отмечает, что заражаются как переболевшие, так и привитые врачи.

Появление нового штамма сопровождается наплывом пациентов в ковидных госпиталях. Кроме того, болеют и привитые, и ревакцинированные люди.

Ранее стало известно, что из-за взрывного роста заболеваемости в Алтайском крае на помощь врачам придут студенты-медики. Глава Минздрава Дмитрий Попов также отметил, что в некоторых медицинских учреждениях появятся новые кабинеты для приёма заражённых.