Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее данным, на сегодняшний день в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян.

«Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при гораздо более низком уровне смертности, чем у оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что если принять меры заблаговременно, можно будет контролировать вспышку с наименьшими усилиями и предотвратить ухудшение последствий.