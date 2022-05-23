Заболеваемость коронавирусом в мире растет вторую неделю подряд

В мире растёт заболеваемость коронавирусом вторую неделю подряд, пишет ТАСС.

Только с 15 по 21 мая на планете выявили 5,7 млн заражений. Это на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует концу апреля. Кроме того, за наделю смертность выросла на 134%, до 24,9 тысячи человек.

Издание отмечает, что текущая эпидситуация обусловлена новой волной ковида в США (+570 тысяч случаев за неделю), высокой заболеваемостью в ряде европейских стран, ростом показателей в Австралии и КНДР (где вдобавок к коронавирусу началось распространение лихорадки), а также по-прежнему напряжённой обстановкой в Японии, где в сутки выявляют более 40 тысяч заражённых.

По данным статистического сайта Worldometer, за весь период в мире зарегистрировали более 527 млн случаев коронавируса и 6,3 млн смертей.