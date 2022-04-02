В алтайской фармкомпании заявили о нехватке лекарств и росте цен в аптеках

Алтайские коммерческие аптеки столкнулись с дефицитом лекарств по целому ряду позиций, а также с ростом цен — как со стороны компаний-распространителей, так и со стороны производителей. Об этом в ходе круглого стола в Минздраве Алтайского края заявила замглавы коммерческого отдела бийской компании «Фарм Консалтинг», которая владеет алтайскими сетями аптек «Ваш доктор» и «ФармДисконт», Евгения Каньшина.

31 марта в региональном Министерстве здравоохранения прошёл круглый стол «Лекарственное обеспечение жителей Алтайского края в условиях санкций. Возникшие проблемы и пути их решения». В нём участвовали представители самого Минздрава, Росздравнадзора, краевого управления по развитию предпринимательства, государственной сети «Аптеки Алтай» и коммерческих аптек, депутаты Госдумы и Алтайского краевого Заксобрания. На мероприятии в основном выступали спикеры, которые заявляли, что фармпрепаратов не хватает, а цены на них растут. Чиновники и депутаты преимущественно объясняли ситуацию ажиотажным спросом. Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов заявил, что главная причина — «сверхпотребление» лекарств покупателями.

В Минздраве подчеркнули, что в первую очередь дефицит лекарств отмечается по гормональным левотироксину (препарат для страдающих нарушениями в работе щитовидной железы) и инсулину (препарат для больных сахарным диабетом). Каньшина не согласилась с этим утверждением — по её словам, нехватка лекарств ощущается по более широкому средству препаратов.

«В розничной сети проблема нехватки препаратов ощущается остро. Помимо левотироксина и инсулина, это и антибиотики, и препараты для лечения бронхиальной астмы, и антидепрессанты», — заявила она.

При этом говоря о повышении цен Каньшина отметила со стороны дистрибьюторов «спекулятивное повышение» стоимости, тогда как производители не повышали отпускные цены.

«Мы сдерживали рост цен, насколько могли. А сейчас о повышении цен — на 20% и более — объявили производители. Как дальше с этим работать?» — подчеркнула она.

Глава регионального органа Росздравнадзора Виктор Зайцев в своём выступлении сделал акцент на том, что ситуация с лекарствами в регионе ещё не самая удручающая.

«На 30 марта из разряда жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптечной сети имеется 574 наименования и почти 1500 наименований среди остальных лекарств. Если сравнивать с другими регионами Сибирского федерального округа, Алтайский край входит в тройку самых обеспеченных препаратами», — рассказал Зайцев.

Наибольший ажиотаж, по данным Росздравнадзора, возник относительно левотироксина. В январе 2022 года в коммерческих аптеках продали 19 тысяч упаковок этого препарата, в феврале — 18,5 тысячи, в марте — 66 тысяч. При этом Зайцев отметил появление «нелегальной» продажи лекарств перекупщиками через соцсети и маркетплейсы. Зайцев подчеркнул, что за последнюю неделю ведомством была подана заявка в Роскомнадзор о блокировке четырёх «источников, которые предлагают лекарственные препараты, в том числе рецептурные».

Что касается цен, то, по наблюдениям Росздравнадзора, медикаменты, которые не входят в список ЖНВЛП (их стоимость не регулируется государством), с начала года подорожали на 30-35%. Лекарства из списка ЖНВЛП (государство устанавливает на них предельные максимальные цены на год) стали дороже в среднем на 3%. В основном повышение цены пришлось на препараты стоимостью от 50 до 500 рублей.