"Медицинский десант" работает в Алтайском крае для семей участников СВО

Акцию проводят сторонники партии "Единая Россия"

01 марта 2023, 17:16, ИА Амител

"Медицинский десант" в Алейске / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Сторонники "Единой России" провели в Алтайском крае акцию "Медицинский десант" для семей участников СВО. Так, 28 февраля специалисты краевых медицинских учреждений выехали в Алейскую центральную районную больницу. И оказали помощь семьям участников специальной военной операции.

Сейчас перед медиками стоит задача посетить населённые пункты, в которых дислоцируются подразделения Вооружённых сил РФ, принимающие участие в спецоперации, рассказал председатель регионального совета сторонников ЕР, вице-губернатор Алтайского края Игорь Степаненко.

"Нужно поддержать семьи бойцов, проверить состояние их здоровья, оказать психологическую помощь взрослым и детям. Бойцы на передовой должны знать, что в тылу мы не оставляем их близких без внимания", – отметил Степаненко.

На приём к специалистам "Медицинского десанта" в Алейске записались более 66 человек. Это жёны, дети и родители военнослужащих войсковой части 41659. За один день они бесплатно прошли комплексное обследование, сдали анализы, получили консультацию.

"Помощь специалистов краевых учреждений третьего уровня, способных оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, была очень востребована. По заявкам людей к нам приехали узкие специалисты – кардиологи, неврологи, урологи, маммологи и многие другие. Каждый пациент получил маршрутный лист, по которому сегодня проходил врачей. При необходимости взрослые и дети смогут продолжить лечение в Барнауле", – сообщил главный врач КГБУЗ "Алейская ЦРБ" Вячеслав Захаров.

Приём вёл и медицинский психолог. К нему, например, обратилась многодетная мама, председатель женсовета войсковой части 41659 Наталья Тедтоева. На приём к специалистам она привела двоих сыновей. Муж Натальи офицер, участвует в спецоперации с первых дней.

















"Медицинский десант" в Алейске / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Медицинский десант" проходил в 30 регионах России с 20 по 28 февраля. В Алтайском крае сторонники ЕР побывали также в ЗАТО Сибирский. Там на приём к медикам на базе Первомайской центральной районной больницы пришли около 40 членов семей мобилизованных и добровольцев. Региональный совет сторонников партии обсуждает возможность провести акцию и в других муниципалитетах Алтайского края.