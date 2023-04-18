Медик предупредила об опасности сна с открытым ртом из-за слюней

Это не только снижает качество сна, но и может вызвать заболевания

18 апреля 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Люди, которые спят с открытым ртом, часто просыпаются с чувством усталости, рассказала изданию Life сомнолог Татьяна Сурненкова.

"Когда люди дышат через рот, слюна высыхает во рту. А слюна содержит минералы, которые помогают остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его, поэтому дышать ртом во сне нежелательно", – пояснила эксперт.

Более серьёзная проблема – обструктивное апноэ, при котором дыхательные пути частично или полностью блокируются, что нарушает дыхание во время сна.

"Многочисленные эпизоды остановок дыхания во сне повышают риск развития диабета, инфаркта, инсульта, депрессии", – отметила Сурненкова.

Есть ряд признаков, по которым можно проверить, дышите ли вы правильно во время ночного сна. К ним можно отнести:

сухость во рту;

больное горло;

плохое здоровье полости рта (заболевания дёсен и кариес);

неприятный запах изо рта (галитоз);

громкий храп;

утренние головные боли;

дневная сонливость;

трудности с концентрацией внимания.

Сурненкова указала, что иногда люди дышат через рот, потому что их челюсть слишком сильно расслабляется во время сна. Также заложенность носа является одной из основных причин ротового дыхания.

Ранее стоматолог Николай Ожерельев предупредил об искривлении лица, если спать на боку с открытым ртом.