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Медики назвали число детей, родившихся в Барнауле 1 января и имя самого первого

В роддоме рассказали, что первый день в году был немного напряженный

03 января 2024, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В барнаульском роддоме № 2 в первый день 2024 года на свет появилось 10 детей: шесть девочек и четыре мальчика, сообщают "Вести Алтай".

"Первым стал мальчик, которого назвали Савелий", – говорится в телесюжете.

За последние пять лет в роддоме 1 января родились 66 детей. Так что, как подчеркнули медики, это обычный рабочий день, только немного напряженный.

Фото: zdravalt.ru

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Комментарии 1

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Александр

11:53:59 03-01-2024

То что люди рожают в нашем крае это уже подвиг! Хотелось бы чтоб ситуация в крае менялась в лучшую сторону.

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