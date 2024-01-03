В роддоме рассказали, что первый день в году был немного напряженный

03 января 2024, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В барнаульском роддоме № 2 в первый день 2024 года на свет появилось 10 детей: шесть девочек и четыре мальчика, сообщают "Вести Алтай".

"Первым стал мальчик, которого назвали Савелий", – говорится в телесюжете.

За последние пять лет в роддоме 1 января родились 66 детей. Так что, как подчеркнули медики, это обычный рабочий день, только немного напряженный.