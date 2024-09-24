Мединский допустил сокращение времени на образование в школах и вузах

Он считает, что 11 лет в школе сейчас — "непозволительная роскошь"

24 сентября 2024, 23:03, ИА Амител

Школьные учебники / Фото: unsplash.com

Продолжительность образования в российских школах и вузах может сократиться, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, 11 лет обучения это "непозволительная роскошь" и программа обучения должна быть "спрессована".

"Чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее", – сказал он.

Мединский считает, что классическое по сроку пяти-шестилетнее образование в вузах также должно уйти в прошлое.