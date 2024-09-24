Мединский допустил сокращение времени на образование в школах и вузах
Он считает, что 11 лет в школе сейчас — "непозволительная роскошь"
24 сентября 2024, 23:03, ИА Амител
Продолжительность образования в российских школах и вузах может сократиться, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
По его словам, 11 лет обучения это "непозволительная роскошь" и программа обучения должна быть "спрессована".
"Чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее", – сказал он.
Мединский считает, что классическое по сроку пяти-шестилетнее образование в вузах также должно уйти в прошлое.
00:08:55 25-09-2024
Да что там. Пять классов и на завод
02:04:44 25-09-2024
По его словам, 11 лет обучения это "непозволительная роскошь" и программа обучения должна быть "спрессована".----Правильно, три класса церковно-приходской школы с круглосуточным обучением и вон, в ремесленное)))
06:53:16 25-09-2024
Власовец Мединский готов закрыть школы... Его идеал фашист Маннергейн.
08:02:40 25-09-2024
Очередной пустобрех. Выгнать его из депутатов
09:48:29 25-09-2024
Гость (08:02:40 25-09-2024) Очередной пустобрех. Выгнать его из депутатов... Вы бы поаккуратнее) А то по комментарии здесь пользователь удалить не может. И если примут новый закон об оскорблении власти, получится т. н. длящееся преступление. Народ так подлавливали за посты 15-летней давности. Тут, похоже, так же будет. А Мединский человек уважаемый - автор диссертации, бывший министр культуры, автор учебника) Так что однозначно власть)
09:05:41 25-09-2024
Церковно-приходская школа, чтоб читать-писать научились и вперёд строить светлое будущее.
А то забивают себе голову , всякой ерундой
09:56:46 25-09-2024
Полная профанация. Сам то сколько учился пустослов.
Необразованными легче управлять, идёт оболванивание народа и полная деградация образования на всех уровнях от школы и выше.
10:58:50 25-09-2024
Гость 1 (09:56:46 25-09-2024) Полная профанация. Сам то сколько учился пустослов.Необр...
Образованными тоже легко - вообще толпу и народ легче дурить чем конкретного человека. Читайте книги по техникам манипуляций, законам власти, маркетингу. Всё очень просто делается
13:48:24 25-09-2024
Все правильно... главное чтобы россияне умели расписываться печатными буквами, и кидать вилами навоз на подворьях олигархов!
15:20:53 25-09-2024
20 лет находиться во власти гражданину Мединскому — непозволительная роскошь.
17:52:04 25-09-2024
Мы учились 10 лет, вполне хватало. Зачем добавили в путинское время один год в начальной школе, непонятно, эксперименты с обучением шестилеток в нулевых классах – полная ерунда, вполне достаточно садиковской подготовки к школе. У нас с 1 по3 класс все учились хорошо, проблем с освоением программы практически не было. Шли в школу с 7 лет, 1-3 начшкола, 4-8 средняя, 9-10 старшие классы. Большая нагрузка была в старших, каждый день 6 уроков, ещё домашние задания. Если добавлять, то туда надо было. Хотя, может, трудно было из-за УПК, уплотняли занятия основными предметами для одного дня производственной практики, совсем лишнее, в жизни не пригодилось, только отвращение.
18:19:13 25-09-2024
Гость (17:52:04 25-09-2024) Мы учились 10 лет, вполне хватало. Зачем добавили в путинско... до путина добавили, уже в конце 80-х в школе были шестилетки. И образование рассчитали на 11 лет но с 6, а сейчас им уже алкоголь продают а они все еще в школе.