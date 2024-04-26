Медленное потепление. О погоде в Алтайском крае 26 апреля

День пройдет преимущественно без осадков

26 апреля 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Весенние цветы

От +9 до +14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, по югу местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +9 до +11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.