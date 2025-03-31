Медленное потепление. О погоде в Алтайском крае днем 31 марта

Утром на дорогах местами гололедица

31 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае в последний день марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет без осадков. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +10 до +12 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.