Медленное потепление. О погоде в Алтайском крае днем 31 марта
Утром на дорогах местами гололедица
31 марта 2025, 06:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru
От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае в последний день марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
День пройдет без осадков. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от +10 до +12 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.
Комментарии 0