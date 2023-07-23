Медработники из Алтайского края получили высшие государственные награды

Два врача удостоились звания "Заслуженный врач Российской Федерации"

23 июля 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае медработникам вручили высшие государственные и ведомственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Так, заведующая детским отделением, врач-педиатр Михайловской ЦРБ Галина Ведяпина и заведующий отделением скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, врач-анестезиолог-реаниматолог ЦГБ города Бийска Олег Дубинин получили почетное звание "Заслуженный врач Российской федерации". Ведяпина работает в области здравоохранения уже 38 лет – в ее отделении лечатся пациенты с патологиями дыхательной, желудочно-кишечной, мочевыделительной и нервной систем. Дубинин – 36 лет. Он совмещает работу с дежурствами в ночное время как врач анестезиолог-реаниматолог.

Нагрудный знак "Отличник здравоохранения" получили сразу семь врачей. Это врач-невролог поликлиники Зональной ЦРБ, замглавврача по медицинской части Михайловской ЦРБ Людмила Ермолаева, анестезиолог-реаниматолог Павловской ЦРБ Владимир Ледовских, акушер-гинеколог Целинной ЦРБ Марина Чекмарева, медсестра отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии Онкологического диспансера города Рубцовска Марина Жажко, медсестра кардиологического отделения Славгородской ЦРБ Римма Быкова, а также травматолог-ортопед травматологического отделения Славгородской ЦРБ Александр Гайнулин.

Еще восемь человек получили почетную грамоту Минздрава РФ. Это Валерий Белянов – врач-офтальмолог отделения городской поликлиники городской больницы им. Л. Я. Литвиненко города Новоалтайска; Ирина Бобович – врач-педиатр Поспелихинской ЦРБ; Наталья Бородкина – заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Троицкой ЦРБ; Анатолий Гошко – фельдшер скорой медицинской помощи Станции скорой медицинской помощи города Бийска; Надежда Насонова – медицинский лабораторный техник Ребрихинской ЦРБ; Владимир Парамонов, – врач-хирург поликлиники Первомайской ЦРБ им. А.Ф. Воробьева; Ирина Руденко – врач-стоматолог-терапевт Славгородской ЦРБ и Нина Трофимова – заведующая Правдинским фельдшерско-акушерским пунктом, акушерка Первомайской ЦРБ им. А.Ф. Воробьева.