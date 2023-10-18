Медуница и шиповник распустились в Сибири в середине октября

Специалист предположил, что дело в гормональном сбое у растений

18 октября 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В середине октября в Новосибирской области зацвели медуница и шиповник. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Читатель рассказал о том, что увидел медуницу в Первомайском лесу, между Бердским шоссе и Вересаева. При этом, по словам мужчины, это весеннее растение. Также он добавил, что видел цветущий шиповник.

Биолог Алексей Яновский заявил, что подобные аномалии могут быть связаны с гормональным сбоем растений. Подобное случается.