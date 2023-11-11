Медведь набросился на двух рабочих на месторождении в Якутии

Пострадавших госпитализировали

11 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Кадр: РЕН ТВ

Медведь напал на двух рабочих компании "РусГазБурение" на Чаяндинском месторождении в Якутии, пишет РЕН ТВ.

10 ноября сотрудники заметили, что собаки кого-то гоняют, а затем увидели косолапого.

В тот момент из вагона вышел механик, и животное на него набросилось. Хищника удалось спугнуть, но впоследствии он безуспешно напал на мастера, а затем скрылся.

Как уточняет SakhaNews, после произошедшего вахтовики вызвали охотника, который застрелил животное.

В Минздраве Якутии уточнили, что пострадавшие госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести.