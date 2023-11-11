Медведь набросился на двух рабочих на месторождении в Якутии
Пострадавших госпитализировали
11 ноября 2023, 15:30, ИА Амител
Кадр: РЕН ТВ
Медведь напал на двух рабочих компании "РусГазБурение" на Чаяндинском месторождении в Якутии, пишет РЕН ТВ.
10 ноября сотрудники заметили, что собаки кого-то гоняют, а затем увидели косолапого.
В тот момент из вагона вышел механик, и животное на него набросилось. Хищника удалось спугнуть, но впоследствии он безуспешно напал на мастера, а затем скрылся.
Как уточняет SakhaNews, после произошедшего вахтовики вызвали охотника, который застрелил животное.
В Минздраве Якутии уточнили, что пострадавшие госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести.
15:32:39 11-11-2023
ВК поместили видео,жесть. Даже на расстоянии. Хоть бы выжили люди.
21:20:27 11-11-2023
Судя по видео, медведь , а это скорее, подросток, чуть больше самих собак , находится у себя дома. А вот люди , все больше вторгаются в мир дикой природы. Вахтовики пострадали , но выживут. А мишку жалко.
23:29:16 11-11-2023
Гость (21:20:27 11-11-2023) Судя по видео, медведь , а это скорее, подросток, чуть боль... В данном случае нет, они иногда от винта кидаются.
16:09:21 12-11-2023
Гость (21:20:27 11-11-2023) Судя по видео, медведь , а это скорее, подросток, чуть боль... Тебе надо быть одним из пострадавших - какую песню тогда запоёшь?
19:55:34 12-11-2023
Гость (16:09:21 12-11-2023) Тебе надо быть одним из пострадавших - какую песню тогда зап... Не надо лезть в чужой дом (в данном случае в лес). И тогда медведь тебя не тронет.
21:50:04 11-11-2023
Мишка должен был спать в берлоге.
01:34:41 12-11-2023
Гость (21:50:04 11-11-2023) Мишка должен был спать в берлоге.... Он и спал. Бурильщики разбудили.