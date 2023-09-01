Медведь насмерть задрал сторожа в Приморье
Хищника нашли и отстрелили
01 сентября 2023, 14:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Медведь убил сторожа неподалеку от города Дальнегорск в Приморском крае. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.
Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя министерства, от полученных травм мужчина скончался. Медведя, совершившего нападение, нашли и отстрелили. Угрозы для окружающих нет.
Информация о гибели сторожа распространилась в социальных сетях, пользователи предполагали, что на него мог напасть тигр.
Ранее сообщалось о нападении медведя на группу туристов в Красноярском крае.
15:00:03 01-09-2023
вот медведя сразу отстрелили - а был бы песель - пусть и по пояс ростом - то бы - отловили, откормили, в попу целовнули(он же играть хочет) - и выпустили
20:45:30 01-09-2023
и как поняли, что это именно тот медведь, который напал?
08:53:32 02-09-2023
В животе кусочки сторожа нашли, по ДНК.