Медведь насмерть задрал сторожа в Приморье

Хищника нашли и отстрелили

01 сентября 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Медведь убил сторожа неподалеку от города Дальнегорск в Приморском крае. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя министерства, от полученных травм мужчина скончался. Медведя, совершившего нападение, нашли и отстрелили. Угрозы для окружающих нет.

Информация о гибели сторожа распространилась в социальных сетях, пользователи предполагали, что на него мог напасть тигр.

Ранее сообщалось о нападении медведя на группу туристов в Красноярском крае.