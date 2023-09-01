НОВОСТИПроисшествия

Медведь насмерть задрал сторожа в Приморье

Хищника нашли и отстрелили

01 сентября 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Медведь убил сторожа неподалеку от города Дальнегорск в Приморском крае. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя министерства, от полученных травм мужчина скончался. Медведя, совершившего нападение, нашли и отстрелили. Угрозы для окружающих нет.

Информация о гибели сторожа распространилась в социальных сетях, пользователи предполагали, что на него мог напасть тигр.

Ранее сообщалось о нападении медведя на группу туристов в Красноярском крае. 

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

15:00:03 01-09-2023

вот медведя сразу отстрелили - а был бы песель - пусть и по пояс ростом - то бы - отловили, откормили, в попу целовнули(он же играть хочет) - и выпустили

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Гость

20:45:30 01-09-2023

и как поняли, что это именно тот медведь, который напал?

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Гость

08:53:32 02-09-2023

В животе кусочки сторожа нашли, по ДНК.

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