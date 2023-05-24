НОВОСТИПроисшествия

Медведь пытался достать из машины сбившего его водителя. Грыз и рвал когтями Lexus

После этого зверь убежал в лес, сейчас его ищут специалисты

24 мая 2023, 12:02, ИА Амител

В Хабаровском крае медведь напал на автомобиль с людьми, который сбил его при переходе дороги, сообщает DVHAB.ru.

Инцидент произошёл на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Как уточнили в региональной ГИБДД, происшествие случилось днём 23 мая.

"Медведь от полученных травм начал кидаться на автомобиль, затем убежал в лес. Пострадавших среди людей нет. Про медведя никто ничего не знает", – сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте ДТП находятся специалисты – они осматривают местность и устанавливают местонахождения животного.

Как рассказал очевидец, медведь, после того как его сбили, догнал остановившийся автомобиль, запрыгнул на капот и начал его грызть и рвать. Также пытался добраться до людей, но не получилось.

ДТП дикие животные

Комментарии 10

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Гость

12:12:40 24-05-2023

Звиздеж

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Гость

12:44:22 24-05-2023

Аккуратней ездить надо. Просто медведь отомстил.

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Гость

13:11:02 24-05-2023

Жалко, что совсем автомобиль не уничтожил, куда мчатся , зверью и так жизни нет, то пожары, то лесорубы, то охотники.

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Гость

13:13:50 24-05-2023

Убили медведя

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Гость

13:31:17 24-05-2023

Водитель слепой? Как не увидеть днем (!) медведя (!) на дороге? Такие и пешеходов не видят на пешеходных переходах. Медведя жалко.

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Гость

13:52:43 24-05-2023

Гость (13:13:50 24-05-2023) Убили медведя... ох и воняло в машине после...

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Гость

14:14:23 24-05-2023

Действительно, аккуратнее на дорогах! Медведя жалко!

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Анна

14:56:36 24-05-2023

Есть же знаки " дикие животные", нет же педаль в пол и несутся..Мишку жалко.

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Гость

16:48:15 24-05-2023

любителям "мишек" не желал бы оказаться в той ситуации. Он просто выпрыгнул на дорогу из под трассы, где вы его просто не видите, и оказался прямо перед машиной. Не надо считать себя умнее и зрячее др. Никто не застрахован от подобных ситуаций , где вы не можете контролировать обстановку.

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Гость

21:06:17 24-05-2023

Гость (13:31:17 24-05-2023) Водитель слепой? Как не увидеть днем (!) медведя (!) на доро... Минусуют, видимо, слепые водители. Закатят шары в потолок и летят, не глядя на дорогу, сшибая медведей и людей на своём пути.

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