Медведь пытался достать из машины сбившего его водителя. Грыз и рвал когтями Lexus

После этого зверь убежал в лес, сейчас его ищут специалисты

24 мая 2023, 12:02, ИА Амител

В Хабаровском крае медведь напал на автомобиль с людьми, который сбил его при переходе дороги, сообщает DVHAB.ru.

Инцидент произошёл на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Как уточнили в региональной ГИБДД, происшествие случилось днём 23 мая.

"Медведь от полученных травм начал кидаться на автомобиль, затем убежал в лес. Пострадавших среди людей нет. Про медведя никто ничего не знает", – сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте ДТП находятся специалисты – они осматривают местность и устанавливают местонахождения животного.

Как рассказал очевидец, медведь, после того как его сбили, догнал остановившийся автомобиль, запрыгнул на капот и начал его грызть и рвать. Также пытался добраться до людей, но не получилось.