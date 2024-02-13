Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на 10 иностранных наемников

Ранее политик подал в суд на Верховную раду, из-за того что его лишили депутатского мандата

13 февраля 2024, 21:05, ИА Амител

Виктор Медведчук / Фото: kremlin.ru

Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, возглавляющий движение "Другая Украина", заявил, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранных наемников. Его цитирует РИА Новости.

"Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне [президента Украины Владимира] Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. <…> Меня обменяли на десять иностранцев из общего списка", – сказал он.

Ранее политик подал в суд на Верховную раду, из-за того что его лишили депутатского мандата. До этого Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предлагал ему уехать за границу на несколько месяцев. По его словам, это произошло во время домашнего ареста. Медведчук считает, что команда президента страны видела в нем угрозу.