Медведев: атаковав станцию перекачки нефти на Кубани, ВСУ укусили хозяина

Ресурсы в ней принадлежат в различных пропорциях разным компаниям, включая, прежде всего, американские и европейские

18 февраля 2025, 15:54, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" на Кубани. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В понедельник сообщалось, что "Кропоткинскую" атаковали семь беспилотников с взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах.

Медведев отметил, что КТК отнюдь не российский актив, а нефть в нем по своему определению является международной. Она принадлежит в различных пропорциях разным компаниям, включая, прежде всего, американские и европейские.

"Бешеное животное укусило хозяина. Украинские беспилотники атаковали насосно-перекачивающую станцию, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума", – написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что сам удар может остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок и привести к росту цен на нефть, что нанесет прямой ущерб США и президенту страны Дональду Трампу.