Медведев: Байден отправился в Киев, получив гарантии безопасности

Таким образом американский президент "клялся в верности неонацистскому режиму до гроба"

20 февраля 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент США Джо Байден отправился в Киев, предварительно получив гарантии безопасности от России. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что Байден обещал "много оружия" и снова "клялся в верности неонацистскому режиму до гроба".

И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа", – написал в блоге политик.

Напомним, что президент США Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев 20 февраля. Изначально сообщалось, что глава Соединенных Штатов посетит Польшу, однако утром в Киеве перекрыли дороги, а позднее журналисты заметили и самого Байдена.

Выступая во время встречи с Владимиром Зеленским американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.