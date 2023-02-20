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Медведев: Байден отправился в Киев, получив гарантии безопасности

Таким образом американский президент "клялся в верности неонацистскому режиму до гроба"

20 февраля 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент США Джо Байден отправился в Киев, предварительно получив гарантии безопасности от России. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что Байден обещал "много оружия" и снова "клялся в верности неонацистскому режиму до гроба". 

И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа", – написал в блоге политик.

Напомним, что президент США Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев 20 февраля. Изначально сообщалось, что глава Соединенных Штатов посетит Польшу, однако утром в Киеве перекрыли дороги, а позднее журналисты заметили и самого Байдена. 

Выступая во время встречи с Владимиром Зеленским американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.

Комментарии 6

  • Танцуй, пока молодой, мальчик, танцуй, пока молодой.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Че? От кого кто что получил.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • от России --- да ладно
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Пока в постах никто не поверил
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Кто-то ещё всерьёз воспринимает слова гражданина Медведева?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Раскручивают Димыча к 2024-му
    21 февраля, Гость   Ответить
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