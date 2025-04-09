Медведев назвал позором возможную причастность Киева к покушению на Трампа

Он призвал "покарать истинных заказчиков", которые "нюхают кокс на Банковой"

09 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал американского президента Дональда Трампа наказать настоящих заказчиков покушения на него, находящихся на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

"США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор", – написал политик.

Он добавил, что Трампу стоит "покарать истинных заказчиков", которые "нюхают кокс на Банковой".

Напомним, что издание Newsweek со ссылкой на судебное обращение Минюста США сообщало, что Райан Уэсли Раут, которого обвиняют в покушении на американского лидера, за месяц до задержания хотел приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger.