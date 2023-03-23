Медведев назвал Украину частью великой России

По его словам, РФ долго терпела, что исконно русское население "живёт в разных квартирах"

23 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в большом интервью российским СМИ, что Украина в силу геополитических причин долгое время находится не в составе России, сообщает РИА Новости.

"Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живём в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это всё была Российская империя", – подчеркнул Медведев.

Он также указал, что территории "были населены исконно русским населением и всегда были в составе великой России".

По словам Медведева, страны Запада не верили в решимость России начать военную спецоперацию на Украине. И теперь с этими государствами "бессмысленно договариваться", поскольку они "понимают только язык силы".

Ранее Медведев объяснил, почему на Украине идёт спецоперация, а не война.