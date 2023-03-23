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Медведев назвал Украину частью великой России

По его словам, РФ долго терпела, что исконно русское население "живёт в разных квартирах"

23 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в большом интервью российским СМИ, что Украина в силу геополитических причин долгое время находится не в составе России, сообщает РИА Новости.

"Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живём в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это всё была Российская империя", – подчеркнул Медведев.

Он также указал, что территории "были населены исконно русским населением и всегда были в составе великой России".

По словам Медведева, страны Запада не верили в решимость России начать военную спецоперацию на Украине. И теперь с этими государствами "бессмысленно договариваться", поскольку они "понимают только язык силы".

Ранее Медведев объяснил, почему на Украине идёт спецоперация, а не война.

Комментарии 9

  • Если страны Запада понимают только язык силы и сами применяют её на территории Украины против России,почему бы России не применить силу на их территории?
    23 марта, Гость   Ответить
  • В результате проведения киевскими властями так называемой КТО (контртеррористической операции) с 2014 по 2022 год на Донбассе погибло 14 тысяч человек по официальным подсчётам.Всё это время на Украине росло военное влияние стран Запада,направленное против России.С марта прошлого года оно многократно возросло.Почему нет абсолютно никакого ответа,касающего территорий самих стран запада?Ведь новые территории Новороссии присоедены к России и признаны правительством России.Запад этого не признаёт,почему мы вообще должны уважать другие правительства и их решения,в то время как они проводят обратные действия в отношении нас?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Они вовсю гадят на нашей территории,а мы чего выжидаем?Просто так они не отстанут.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Об этом надо было в 91ом думать, но твой друг предпочел вместо этого чемоданы таскать.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Комитет государственной безопасности дал маху тогда.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Совсем недавно наша замечательная землячка взяла интервью у латышского блогера Кирилла Фёдорова.Так вот там сегодняшняя латышская госбезопасность так безопасность.Тут тебе и налёт бронированного спецназа на квартиру,тут тебе и электрошокеры,тут тебе и провода из розетки на 220 вольт,тут тебе и поездки на воронках с постоянным избитием по рёбрам,допросы,посадка в камеры к убийцам,сжатие наручников на запястьях до крови с последующим волочением по полу и пинками по рёбрам,постоянные угрозы убийством.И всё это потому что гражданин свободной и демократической страны Латвия не следует руководящей и направляющей линии партии и правительства.
    23 марта, Гость   Ответить
  • В сегодняшней Латвии от жовто-блакитных флагов в глазах рябит.Они буквально на каждом шагу.А вот за российский триколор в тюрьму сажают.Ну это всё в рамках свободы мнений,свободы слова,в рамках демократии и европейских ценностей.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Диссидентам в демократической Латвии не место.Наплюйте на плюрализм мнений.
    23 марта, Гость   Ответить
  • А вот за российский триколор в тюрьму сажают. ---- ну за хохлятский флаг и у нас посадить могут, смотря как преподнесено будет.
    23 марта, Гость   Ответить
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