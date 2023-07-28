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Медведев назвал западных политиков рептилоидами

По словам замглавы Совбеза, эти "биосубстанции" живы и они среди нас

28 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал западных политиков рептилоидами, прокомментировав тем самым "параноидальные поиски инопланетян" в США.

"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!" – написал бывший президент РФ в телеграм-канале и приложил фото этих политиков:

Фото: телеграм-канала Дмитрия Медведева / t.me/medvedev_telegram

Накануне конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев. На них, в частности, заявили об обнаружении нечеловеческих останков и технологиях в местах с инцидентами с неопознанными летающими объектами.

Фото: unsplash.com

Японские ученые привели доказательства существования пришельцев

По словам учёных, в их распоряжении оказалось не менее 125 фотографий и 24 видеозаписей, на которых запечатлены НЛО
НОВОСТИЗдоровье

Комментарии 9

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Дмитрий

08:51:49 28-07-2023

Не опохмелиться, к обеду пройдет

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Гость

08:57:59 28-07-2023

они всем миром правят. при чем , как хотят . а для него рептилоиды . высокое политическое воспитание.

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Гость

20:00:47 28-07-2023

Гость (08:57:59 28-07-2023) они всем миром правят. при чем , как хотят . а для него ... Пупок не развяжется аж всем миром править?

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Гость

08:58:40 28-07-2023

А мне митина риторика нравицца) он сопли не жует)

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Гость

09:22:05 28-07-2023

Маленький вышел из пике ?

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Гость

10:09:56 28-07-2023

Яркий представитель едросов.

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пессимист

13:00:49 28-07-2023

Это говорит бывший президент, бывший премьер, бывший homo sapiens!!!

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Гость

13:21:25 28-07-2023

пессимист (13:00:49 28-07-2023) Это говорит бывший президент, бывший премьер, бывший homo sa... Мне нравиться ваше чувство юмора.+)

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Гость

18:50:26 28-07-2023

Особый вид европеоидов-пресмыкающиеся,которые обитают на верхних ветках садовых деревьев.В отличии от наземных позвоночных.

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