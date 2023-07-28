Медведев назвал западных политиков рептилоидами
По словам замглавы Совбеза, эти "биосубстанции" живы и они среди нас
28 июля 2023, 08:15, ИА Амител
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал западных политиков рептилоидами, прокомментировав тем самым "параноидальные поиски инопланетян" в США.
"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!" – написал бывший президент РФ в телеграм-канале и приложил фото этих политиков:
Накануне конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев. На них, в частности, заявили об обнаружении нечеловеческих останков и технологиях в местах с инцидентами с неопознанными летающими объектами.
08:51:49 28-07-2023
Не опохмелиться, к обеду пройдет
08:57:59 28-07-2023
они всем миром правят. при чем , как хотят . а для него рептилоиды . высокое политическое воспитание.
20:00:47 28-07-2023
Гость (08:57:59 28-07-2023) они всем миром правят. при чем , как хотят . а для него ... Пупок не развяжется аж всем миром править?
08:58:40 28-07-2023
А мне митина риторика нравицца) он сопли не жует)
09:22:05 28-07-2023
Маленький вышел из пике ?
10:09:56 28-07-2023
Яркий представитель едросов.
13:00:49 28-07-2023
Это говорит бывший президент, бывший премьер, бывший homo sapiens!!!
13:21:25 28-07-2023
пессимист (13:00:49 28-07-2023) Это говорит бывший президент, бывший премьер, бывший homo sa... Мне нравиться ваше чувство юмора.+)
18:50:26 28-07-2023
Особый вид европеоидов-пресмыкающиеся,которые обитают на верхних ветках садовых деревьев.В отличии от наземных позвоночных.