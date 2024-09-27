Медведев об Эстонии: чем смешнее государство, тем выше гонор

Он отметил, что от таких стран в случае ответа России на агрессию, даже тактическим ядерным оружием, останется лишь "мокрое место"

27 сентября 2024, 21:10, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm

Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных руководителей такой страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления эстонской стороны о готовности нанести превентивный удар по России.

Напомним, что ранее глава Генштаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус заявил, что Эстония готова нанести превентивный удар по России для защиты НАТО, в случае если увидит признаки подготовки нападения РФ на военный блок.

"Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Что тут можно сказать, чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства", – заявил он.

Медведев также отметил, что таких стран в случае ответа России на агрессию, даже тактическим ядерным оружием, останется лишь "мокрое место".