Медведев об Эстонии: чем смешнее государство, тем выше гонор
Он отметил, что от таких стран в случае ответа России на агрессию, даже тактическим ядерным оружием, останется лишь "мокрое место"
27 сентября 2024, 21:10, ИА Амител
Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных руководителей такой страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления эстонской стороны о готовности нанести превентивный удар по России.
Напомним, что ранее глава Генштаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус заявил, что Эстония готова нанести превентивный удар по России для защиты НАТО, в случае если увидит признаки подготовки нападения РФ на военный блок.
"Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Что тут можно сказать, чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства", – заявил он.
Медведев также отметил, что таких стран в случае ответа России на агрессию, даже тактическим ядерным оружием, останется лишь "мокрое место".
22:27:20 27-09-2024
На примере медведа можно также подтвердить: чем ниже рост, тем больше гонора
15:50:54 28-09-2024
Гость (22:27:20 27-09-2024) На примере медведа можно также подтвердить: чем ниже рост, т... ------------------------------
Напомню заслугу-подвиг Медведева: "Грузинские события 2008г. и..." - проявите должное уважение.
22:48:41 27-09-2024
ну что за красавчик наш!? абажать
23:29:45 27-09-2024
Пенсия 600 евро..
10:16:48 28-09-2024
Бдыщ (23:29:45 27-09-2024) Пенсия 600 евро.. ... В России больше)))))
00:16:25 28-09-2024
Новая партия вина?
08:03:14 28-09-2024
А в чем он не прав? Вы согласны с тем, что подобные Эстонии улусы могут что то выплевывать про нападение на Россию? Ну очень интересно. Кстати, вы когда мне дизлайки начнете ставить - неплохо бы было сопроводить их хотя бы какой-нибудь убогой аргументацией.
16:31:04 28-09-2024
Пипин Короткий, ё-маё