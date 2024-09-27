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Медведев об Эстонии: чем смешнее государство, тем выше гонор

Он отметил, что от таких стран в случае ответа России на агрессию, даже тактическим ядерным оружием, останется лишь "мокрое место"

27 сентября 2024, 21:10, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm

Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных руководителей такой страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления эстонской стороны о готовности нанести превентивный удар по России.

Напомним, что ранее глава Генштаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус заявил, что Эстония готова нанести превентивный удар по России для защиты НАТО, в случае если увидит признаки подготовки нападения РФ на военный блок.

"Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Что тут можно сказать, чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства", – заявил он.

Медведев также отметил, что таких стран в случае ответа России на агрессию, даже тактическим ядерным оружием, останется лишь "мокрое место".

Дмитрий Медведев

Комментарии 8

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Гость

22:27:20 27-09-2024

На примере медведа можно также подтвердить: чем ниже рост, тем больше гонора

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Гость

15:50:54 28-09-2024

Гость (22:27:20 27-09-2024) На примере медведа можно также подтвердить: чем ниже рост, т... ------------------------------
Напомню заслугу-подвиг Медведева: "Грузинские события 2008г. и..." - проявите должное уважение.

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Гость

22:48:41 27-09-2024

ну что за красавчик наш!? абажать

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Бдыщ

23:29:45 27-09-2024

Пенсия 600 евро..

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Гость

10:16:48 28-09-2024

Бдыщ (23:29:45 27-09-2024) Пенсия 600 евро.. ... В России больше)))))

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Кхм...

00:16:25 28-09-2024

Новая партия вина?

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Гость

08:03:14 28-09-2024

А в чем он не прав? Вы согласны с тем, что подобные Эстонии улусы могут что то выплевывать про нападение на Россию? Ну очень интересно. Кстати, вы когда мне дизлайки начнете ставить - неплохо бы было сопроводить их хотя бы какой-нибудь убогой аргументацией.

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Гость

16:31:04 28-09-2024

Пипин Короткий, ё-маё

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