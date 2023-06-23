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Медведев ответил президенту Польши и вспомнил о казнях в XVIII веке

Политик заявил, что и патрона ему бы было жалко, чтобы казнить за подобные заявления

23 июня 2023, 22:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале ответил президенту Польши Анджее Дуде, который заявил, что Россию надо "пристрелить Россию как бешеного зверя". Он вспомнил о казнях в XVIII веке.

Политик заявил, что и патрона ему бы было жалко, чтобы казнить за подобные заявления.

"В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием", – добавил он.

Медведев считает, что Дуду следует проучить, однако власти России – гуманисты и "отомстят по-другому". 

Комментарии 5

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Гость

00:14:33 24-06-2023

Снова трезвый?

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Федя тут.

01:14:30 24-06-2023

Чудесно. Зеленский клоун и шут, а Медведев кто? Просто шут?

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Олег

01:15:00 24-06-2023

Такое прощать нельзя! Я за!

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Владик

01:16:40 24-06-2023

Четвертовать... показательно!

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Гражданин России.

05:48:56 24-06-2023

Правильно говорит Дмитрий Медведев эти мрази получили землю от Русских пусть это помнят всегда. Без Великих Русских польши и не было бы. Тузик не должен лаять на Хозяина.

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