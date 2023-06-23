Медведев ответил президенту Польши и вспомнил о казнях в XVIII веке
Политик заявил, что и патрона ему бы было жалко, чтобы казнить за подобные заявления
23 июня 2023, 22:54, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале ответил президенту Польши Анджее Дуде, который заявил, что Россию надо "пристрелить Россию как бешеного зверя". Он вспомнил о казнях в XVIII веке.
Политик заявил, что и патрона ему бы было жалко, чтобы казнить за подобные заявления.
"В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием", – добавил он.
Медведев считает, что Дуду следует проучить, однако власти России – гуманисты и "отомстят по-другому".
00:14:33 24-06-2023
Снова трезвый?
01:14:30 24-06-2023
Чудесно. Зеленский клоун и шут, а Медведев кто? Просто шут?
01:15:00 24-06-2023
Такое прощать нельзя! Я за!
01:16:40 24-06-2023
Четвертовать... показательно!
05:48:56 24-06-2023
Правильно говорит Дмитрий Медведев эти мрази получили землю от Русских пусть это помнят всегда. Без Великих Русских польши и не было бы. Тузик не должен лаять на Хозяина.