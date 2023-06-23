Медведев ответил президенту Польши и вспомнил о казнях в XVIII веке

Политик заявил, что и патрона ему бы было жалко, чтобы казнить за подобные заявления

23 июня 2023, 22:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале ответил президенту Польши Анджее Дуде, который заявил, что Россию надо "пристрелить Россию как бешеного зверя". Он вспомнил о казнях в XVIII веке.

Политик заявил, что и патрона ему бы было жалко, чтобы казнить за подобные заявления.

"В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием", – добавил он.

Медведев считает, что Дуду следует проучить, однако власти России – гуманисты и "отомстят по-другому".