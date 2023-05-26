Медведев посоветовал Маску изменить конституцию США, чтобы стать президентом

Политик напомнил, что конституция запрещает ему быть главой государства. Однако в целом он оказался "неожиданно нашим парнем"

26 мая 2023, 12:51, ИА Амител

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев дал совет американскому бизнесмену Илону Маску по становлению президентом США. Как сообщает ТАСС, он призвал его начать кампанию по второй статье конституции США, запрещающей быть главой государства людям, которые стали гражданами Соединённых Штатов не по праву рождения.

Журналисты спросили у зампреда Совбеза, хотели бы в Москве видеть Маска в качестве будущего президента США. Политик напомнил, что конституция запрещает ему быть главой государства. Однако в целом он оказался "неожиданно нашим парнем".

Напомним, что Илон Маск родился и вырос в Претории, столице ЮАР. Сейчас, кроме гражданства ЮАР, он имеет паспорта Канады и США.