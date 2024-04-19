Медведев предположил, что Запад решил ликвидировать Зеленского
Он прокомментировал информацию о подготовке покушения на президента Украины в Польше
19 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение в Польше. Пост он опубликовал в своих соцсетях.
"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" – написал Медведев.
Ранее гражданину Польши предъявили обвинение в том, что он якобы собирал информацию для покушения на Зеленского и работал с российской разведкой.
16:38:13 19-04-2024
Было бы надо-давно бы шлепнули
16:59:45 19-04-2024
Грыша (16:38:13 19-04-2024) Было бы надо-давно бы шлепнули... А разве не надо такого недоговороспособного?