НОВОСТИПолитика

Медведев предположил, что Запад решил ликвидировать Зеленского

Он прокомментировал информацию о подготовке покушения на президента Украины в Польше

19 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение в Польше. Пост он опубликовал в своих соцсетях.

"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" – написал Медведев.

Ранее гражданину Польши предъявили обвинение в том, что он якобы собирал информацию для покушения на Зеленского и работал с российской разведкой.

Политика

Комментарии 2

Avatar Picture
Грыша

16:38:13 19-04-2024

Было бы надо-давно бы шлепнули

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:45 19-04-2024

Грыша (16:38:13 19-04-2024) Было бы надо-давно бы шлепнули... А разве не надо такого недоговороспособного?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров