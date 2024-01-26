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Медведев предрек образование Техасской народной республики

Зампред Совбеза отметил, что его шутливое прошлогоднее предсказание начинает сбываться

26 января 2024, 21:00, ИА Амител

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Образование Техасской народной республики становится все более реальным. Об этом в Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Напомним, что ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о намерении защитить штат от нелегальных мигрантов в обход одобрения со стороны федеральных властей и президента США Джо Байдена. Для этого в штате могут отменить более 25 федеральных законов.

Медведев отметил, что его шутливое прошлогоднее предсказание начинает сбываться. Власти США, по мнению зампреда Совбеза, рискуют довести население Техаса, что выльется в реальное противостояние.

"Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, еще более разрушительного гражданского противостояния", – заявил он.Медведев отметил, что при таком противостоянии другим странам Запада не останется ничего, кроме как со страхом смотреть на "американский бардак".

Комментарии 10

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Гость

21:18:28 26-01-2024

Снова трезвый?

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Сергей

09:21:52 27-01-2024

Гость (21:18:28 26-01-2024) Снова трезвый? ... Трезвый такое не скажет

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Грыша

21:21:03 26-01-2024

Нам глубоко начхать и накакать на Техасскую республику.. Так же кае и им нс нас..

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Гость

22:36:26 26-01-2024

Отнюдь нет... История покажет

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Гость

12:00:39 27-01-2024

Тут сообщество наркологов что ли? Почему каждый раз вы возникаете? Стоит Мите высказаться как тут же сонм доморощенных психотерапевтов нарисовывается)

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Пузырек

09:17:30 28-01-2024

Гость (12:00:39 27-01-2024) Тут сообщество наркологов что ли? Почему каждый раз вы возни... Ну если он запойный. Вспомните его высказывания. И хоть одно сбылось?

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Гость

05:23:46 27-01-2024

Скоро там начнется резня бензо и электропилами.А круглые самодвигающиеся пылесосы начнут пиндосам шибать током в пятки.

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Гость

09:09:23 27-01-2024

Умерла у соседа корова. Мне бы что... А приятно.

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Гость

10:27:57 27-01-2024

Гость (09:09:23 27-01-2024) Умерла у соседа корова. Мне бы что... А приятно.... Сосед оружие поставляет. Тем более что он даже и не сосед, а между соседями лезет

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Гость

20:48:19 27-01-2024

Гость (10:27:57 27-01-2024) Сосед оружие поставляет. Тем более что он даже и не сосед, а... Со стороны Аляски весьма себе сосед

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