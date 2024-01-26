Медведев предрек образование Техасской народной республики

Зампред Совбеза отметил, что его шутливое прошлогоднее предсказание начинает сбываться

26 января 2024, 21:00, ИА Амител

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Образование Техасской народной республики становится все более реальным. Об этом в Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Напомним, что ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о намерении защитить штат от нелегальных мигрантов в обход одобрения со стороны федеральных властей и президента США Джо Байдена. Для этого в штате могут отменить более 25 федеральных законов.

Медведев отметил, что его шутливое прошлогоднее предсказание начинает сбываться. Власти США, по мнению зампреда Совбеза, рискуют довести население Техаса, что выльется в реальное противостояние.

"Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, еще более разрушительного гражданского противостояния", – заявил он.Медведев отметил, что при таком противостоянии другим странам Запада не останется ничего, кроме как со страхом смотреть на "американский бардак".