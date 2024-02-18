Медведев предупредил о глобальной войне при развале России

По его словам, россиянам хватит "на это духу", так как "на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны"

18 февраля 2024, 20:32, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: соцсети политика

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поражение России в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года в конечном счете приведет "к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала". Об этом он написал в Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что развал России будет иметь куда большие последствия, чем обычная, даже затяжная, война. Возвращение к границам 1991 года закончится плохо для всего мира.

"К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону", – написал он.Медведев уверен, что на подобное россиянам хватит "духу", так как "на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны", а "принесенные народом в течение веков жертвы окажутся напрасными". Зампред Совбеза призвал Украину вернуть все, пока не поздно, и Россия делать более решительные шаги.