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Медведев предупредил о глобальной войне при развале России

По его словам, россиянам хватит "на это духу", так как "на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны"

18 февраля 2024, 20:32, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: соцсети политика
Дмитрий Медведев / Фото: соцсети политика

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поражение России в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года в конечном счете приведет "к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала". Об этом он написал в Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что развал России будет иметь куда большие последствия, чем обычная, даже затяжная, война. Возвращение к границам 1991 года закончится плохо для всего мира.

"К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону", – написал он.Медведев уверен, что на подобное россиянам хватит "духу", так как "на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны", а "принесенные народом в течение веков жертвы окажутся напрасными". Зампред Совбеза призвал Украину вернуть все, пока не поздно, и Россия делать более решительные шаги.

Политика

Комментарии 35

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Олег

21:15:44 18-02-2024

Папа Карло вместо одной ноги приделал Буратино колесо и пошло-поехало...

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Гость

21:54:26 18-02-2024

А у него другого выхода нет, тикать не куда маленькому.

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Это он за всех решил?

22:55:40 18-02-2024

Это он за весь народ решил?

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Коротин В.

01:09:09 19-02-2024

Нам всем тикать некуда будет ,пусть тикают такие как ты тайные бандеровцы,победа будет за нами !

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Гость

06:16:35 19-02-2024

Коротин В. (01:09:09 19-02-2024) Нам всем тикать некуда будет ,пусть тикают такие как ты тайн... считать тебя лицемером, если пишешь не с фронта

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Гость

07:37:59 19-02-2024

Гость (06:16:35 19-02-2024) считать тебя лицемером, если пишешь не с фронта... если пишешь не с фронта --- никакой связи, Медведев говорит о стратегическом арсенале, тогда фронт будет везде. Кто-то будет убегать с этого фронта, кто-то останется. Но убегать на Запад бессмысленно, остается Китай. И рядом, и есть надежда, что он останется. Если у Байдена с головой все в порядке, этого не случится

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Гость

07:12:15 19-02-2024

Коротин В. (01:09:09 19-02-2024) Нам всем тикать некуда будет ,пусть тикают такие как ты тайн... Еврейский провокатор ?

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Гость

01:22:22 19-02-2024

А вы зря злословите про Митю. Он то как раз как у Бога за пазухой. Ему вообще ничего не страшно. Он свою лояльность дедушке подтвердил делом. И сейчас Мите позволено то, чего многим нельзя.

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Гость

07:23:53 19-02-2024

нехорошее заявление перед выборами

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Гость

07:41:00 19-02-2024

Чего жалеть? Весь мир в труху...

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гость

07:51:14 19-02-2024

Чем выше должность,тем больше амбиции,один мелкий представитель этой партии предлагает уничтожить 20% страны,другой,повыше,все население страны,возникает закономерный вопрос-а не инагенты у нас эта партия или как всегда-это чисто их личное мнение?

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Гость

07:57:52 19-02-2024

гость (07:51:14 19-02-2024) Чем выше должность,тем больше амбиции,один мелкий представит... все население страны --- уничтожать будет Запад с иногентами. Представитель партии предупреждает, что так не надо делать, а то их тоже уничтожат. Поди договорятся

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гость

09:00:06 19-02-2024

Гость (07:57:52 19-02-2024) все население страны --- уничтожать будет Запад с иногентами... а не чего что пьяный генерал,в прямом эфире заявил что нужно уничтожении 20% населения страны или вы как Терешкова , стрелки переводите,так прочтите слова заявителя внимательно,там прямо написано что он хочет сделать и нет там не какого запада и прочего

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Гость

10:35:01 19-02-2024

гость (09:00:06 19-02-2024) а не чего что пьяный генерал,в прямом эфире заявил что нужно... Ничего про эту хрень не слышал, на заборе тоже пишут. Я вам про слова Медведева, они вот вверху и они про Запад

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гость

11:16:54 19-02-2024

Гость (10:35:01 19-02-2024) Ничего про эту хрень не слышал, на заборе тоже пишут. Я вам ... Как вы любите выдавать желаемое за действительное,отмазка не защитана,там прямо написано-возвращение к границам 1991 года дает ЕМУ право применить ядерное оружие,для того чтоб уничтожить население нашей страны ответным ударом.И тут вылазят адепты и начинают доказывать что это оборот речи,личное его мнение и вообще он такого не говорил

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Гость

11:59:01 19-02-2024

гость (11:16:54 19-02-2024) Как вы любите выдавать желаемое за действительное,отмазка не... того чтоб уничтожить население нашей страны ответным ударом --- ну так я и говорю, уничтожать то население нашей страны будут американцы. Они уже его уничтожают. Он и предупреждает. что они то тоже будут уничтожены и предлагает им перестать заниматься уничтожением наших солдат, плохо кончится для всех

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гость

13:47:53 19-02-2024

Гость (11:59:01 19-02-2024) того чтоб уничтожить население нашей страны ответным ударом ... но перед этим Медведев жахнет ядерным оружием по тем кого он лично считает врагами,это так примерно звучит,вот только не могу понять,если ты такой защитник режима,то чего тут скачешь и доказываешь что мы все должны умереть за чьи то интересы,а не там с автоматом эти интересы не защищаешь или такие как ты герои в тылу нужней

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Гость

14:26:43 19-02-2024

гость (13:47:53 19-02-2024) но перед этим Медведев жахнет ядерным оружием по тем кого он... Перед тем, как Медведев жахнет, они уже 10 лет ведут войну против русских и завершать ее будут уничтожением России. Не будут так завершать, не жахнет. Тем более, что будет сначала Киев, после которого Вашингтона может и не быть. И такой же вопрос к тебе, если ты такой защитник демократии на Украине, что готов ради нее рискнуть получить ядерную войну, то чего тут скачешь и доказываешь, что мы все должны умереть за чьи то прозападные интересы, а не там с автоматом эти интересы не защищаешь или такие как ты герои в тылу нужней?

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Гость

14:42:08 19-02-2024

гость (13:47:53 19-02-2024) но перед этим Медведев жахнет ядерным оружием по тем кого он... Ты одобряешь деятельность Запада по военному уничтожению России, при этом понимаешь, что у России есть ядерное оружие, но готов рискнуть получить ядерную войну, ради чего? Ради Степана Бандеры? Он тебе кто? Вашим кураторам то проще все это закончить, они перестают поставлять оружие бандеровцам и наступает мир. Вы прозападники, пробуйте им это объяснить, если у них мозгов не хватает

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Гость

07:54:48 19-02-2024

Китай останется. Будет в мире главный. Возможно если в случае начала успеть перебежать через границу Алтая, можно тоже остаться

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Гость

08:07:07 19-02-2024

Гость (07:54:48 19-02-2024) Китай останется. Будет в мире главный. Возможно если в случа... Ещё не понял, что нас готовят к ракетно-ядерной битве с Китаем?

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Гость

08:27:58 19-02-2024

Гость (08:07:07 19-02-2024) Ещё не понял, что нас готовят к ракетно-ядерной битве с Кит... Если случится ракетно-ядерная битва с Западом, никаких битв больше не будет

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Гость

08:00:43 19-02-2024

Интересно если так случится, Китай будет брать доллары от тех, кто успеет к нему перебежать, или тому, кто хочет это сделать, надо юани покупать

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Гость

08:44:48 19-02-2024

Гость (08:00:43 19-02-2024) Интересно если так случится, Китай будет брать доллары от те... Они от своего перенаселения разные эаразы придумывают, а тут ты ещё собрался к ним тикануть. Отправят на опыты, вместо мышки летучей

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Гость

11:11:56 19-02-2024

Гость (08:00:43 19-02-2024) Интересно если так случится, Китай будет брать доллары от те... готовь и доллары, и юани. Лишними не будут.

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Гость

08:26:39 19-02-2024

Демон России, пугает апокалипсисом.

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Гость

09:54:32 19-02-2024

Люди, очухайтесь, вы что физику в школе не учили? Тут красиво на бумаге, да забыли про овраги, в том о чём говорит этот персонаж нет никакого патриотизма, тут есть идиотизм, применения такого оружия что бы отомстить??? Серьёзно? А то, что после применения такой силы никого не останется, не врагов, не друзей, даже бактерий не будет - об этом данный глашатай подумал? А вы господа комментаторы? После описанных событий всем будет всё равно, так как никого уже не будет существовать на планете земля и "тикать" всем нам от сюда точно не куда

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ыть

10:17:31 19-02-2024

Гость (09:54:32 19-02-2024) Люди, очухайтесь, вы что физику в школе не учили? Тут краси... Тебе надо просто научиться внимательно читать. Он говорит, что если будет угроза существования страны, то мы используем ядерное оружие, чтобы выжить пусть для этого придется весь мир уничтожить. Нам какая разница на остальной мир, если нас не будет? Ты суть пойми - либо мы есть и есть остальной мир, либо нас попытаются аннигилировать, но и тогда весь мир пусть сдохнет в этой попытке. Или ты думаешь, что страну будут уничтожать, а мы, чтобы планета осталась невридимой пойдем стройными рядами на кладбище? Ага щас, ты и такие же комментаторы можете уже отправляться, а я надеюсь руководство страны не будет рефлексировать, а нажмет на кнопку в нужный момент. Именно угроза применения ядерного оружия удерживает врагов от тотального уничтожения России.

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Гость

10:39:32 19-02-2024

Гость (09:54:32 19-02-2024) Люди, очухайтесь, вы что физику в школе не учили? Тут краси... Ну так и он про это. Он и говорит, очухайтесь. не надо до этого доводит. Думаю и физику он не хуже вас знает. Может Байден физику уже забыл, тогда плохо

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Гость

11:04:46 19-02-2024

Гость (09:54:32 19-02-2024) Люди, очухайтесь, вы что физику в школе не учили? Тут краси... Так президент давно сказал, что мир без России нам не нужен. И это правильно, т.к. то, с чем мы воюем - это не люди, это деграданты и вырожденцы. Уж лучше в труху, чем инклюзивный капитализм со всеми вытекающими.

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гость

11:27:48 19-02-2024

Господа самоубийцы,не понятно одно-хотите умереть,так в чем проблема,способов много,вот только не понятно одно,почему вы тяните других за собой?(только не надо пафоса и благородных заявлений,это смешно и убого)

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Гость

12:00:29 19-02-2024

гость (11:27:48 19-02-2024) Господа самоубийцы,не понятно одно-хотите умереть,так в чем ... А вы, господин, видимо из лагеря приспособленцев по жизни? И нашим, и вашим за три рубля спляшем? Только бы жизнь свою никчемную продлить?

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Гость

12:01:17 19-02-2024

гость (11:27:48 19-02-2024) Господа самоубийцы,не понятно одно-хотите умереть,так в чем ... Господа самоубийцы -- по сути Медведев им это и сказал, неужели вам бандеровцы так дороги, что жизни не жалко

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Гость

12:01:58 19-02-2024

гость (11:27:48 19-02-2024) Господа самоубийцы,не понятно одно-хотите умереть,так в чем ... Только наличие ядерного оружия и останавливает наших непартнеров. Это главный посыл заявления.

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гость

13:41:07 19-02-2024

Гость (12:01:58 19-02-2024) Только наличие ядерного оружия и останавливает наших непарт... обоим скакунам-вы даже простой вещи не понимаете,в гробу карманов нет

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