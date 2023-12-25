Медведев предупредил Запад о последствиях размещения военных баз на Украине

Россия неминуемо нанесет удар, однако решится ли ответить альянс – вопрос открытый

25 декабря 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Если страны Запада захотят создать на Украине свою военную базу, то Россия неизбежно нанесет по ней удар. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который выразил сомнение, что НАТО в таком случае будет готово ответить.

По его словам, принятие Декларации ЕС по гарантиям безопасности для Украины является очередной попыткой создания "антироссийского консенсуса" и ценности в документе нет. При этом декларация позволяет заключать отдельные соглашения со странами по условиям обеспечения безопасности.

Медведев не исключает, что "безумная страна" вроде Великобритании может решить создать базу на Украине, таким образом приняв на себя защиту ее границ.

"Когда Россия нанесет удар по такой базе, а это неизбежно случится, <…> будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" – написал Медведев.Он отметил, что вопрос будет стоять в трактовке Вашингтонского договора. Согласно ему, ответ на удар по военной базе не обязательно будет коллективным или военным. В результате НАТО может оставить отдуваться в одиночестве владельца базы.