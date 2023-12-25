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Медведев предупредил Запад о последствиях размещения военных баз на Украине

Россия неминуемо нанесет удар, однако решится ли ответить альянс – вопрос открытый

25 декабря 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Если страны Запада захотят создать на Украине свою военную базу, то Россия неизбежно нанесет по ней удар. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который выразил сомнение, что НАТО в таком случае будет готово ответить.

По его словам, принятие Декларации ЕС по гарантиям безопасности для Украины является очередной попыткой создания "антироссийского консенсуса" и ценности в документе нет. При этом декларация позволяет заключать отдельные соглашения со странами по условиям обеспечения безопасности.

Медведев не исключает, что "безумная страна" вроде Великобритании может решить создать базу на Украине, таким образом приняв на себя защиту ее границ.

"Когда Россия нанесет удар по такой базе, а это неизбежно случится, <…> будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" – написал Медведев.Он отметил, что вопрос будет стоять в трактовке Вашингтонского договора. Согласно ему, ответ на удар по военной базе не обязательно будет коллективным или военным. В результате НАТО может оставить отдуваться в одиночестве владельца базы.

Дмитрий Медведев Политика украина нато

Комментарии 11

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Гость

15:50:42 25-12-2023

Уже 2 года скоро

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Гость

15:55:28 25-12-2023

- "Если страны Запада захотят создать на Украине свою военную базу, то Россия неизбежно нанесете по ней удар." Вот что значит, напиться до чертиков.

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Гость

16:29:58 25-12-2023

финляндию пора отбирать. Много финляндии негативно влияет любого на человека

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Гость

16:31:42 25-12-2023

не обращайте внимания. у него очередной "судный день" накануне был

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Гость

16:32:27 25-12-2023

Дед-медвед в своем амплуа. Он чо, навылет забывает свои прежние угрозы?

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Гость

16:46:03 25-12-2023

В Очакове базу уничтожили, та же участь ждет и любые другие.

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Гость

17:33:12 25-12-2023

Маленький снова трезвый ?

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Гость

19:41:28 25-12-2023

Если по польше шарахнуть, вопрос тоже открытым останется.Надо или не надо заокеанских пиндосам погибать за европейскую польшу. И не важно,в НАТО или она или не в НАТО.

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гость

22:04:44 25-12-2023

Гость (19:41:28 25-12-2023) Если по польше шарахнуть, вопрос тоже открытым останется.Над... Зачем им это,у них пушечного мяса в НАТО куча,те же прибалты,да страны бывшего Варшавского договора им надо будет отрабатывать свое принятие в блок

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Гость

20:22:32 25-12-2023

Медведев. Маленький друг большого человека.

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Гость

20:53:08 25-12-2023

А вас что, уже выпустили из психушки? (с)

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