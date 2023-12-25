Медведев предупредил Запад о последствиях размещения военных баз на Украине
Россия неминуемо нанесет удар, однако решится ли ответить альянс – вопрос открытый
25 декабря 2023, 15:46, ИА Амител
Если страны Запада захотят создать на Украине свою военную базу, то Россия неизбежно нанесет по ней удар. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который выразил сомнение, что НАТО в таком случае будет готово ответить.
По его словам, принятие Декларации ЕС по гарантиям безопасности для Украины является очередной попыткой создания "антироссийского консенсуса" и ценности в документе нет. При этом декларация позволяет заключать отдельные соглашения со странами по условиям обеспечения безопасности.
Медведев не исключает, что "безумная страна" вроде Великобритании может решить создать базу на Украине, таким образом приняв на себя защиту ее границ.
"Когда Россия нанесет удар по такой базе, а это неизбежно случится, <…> будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" – написал Медведев.Он отметил, что вопрос будет стоять в трактовке Вашингтонского договора. Согласно ему, ответ на удар по военной базе не обязательно будет коллективным или военным. В результате НАТО может оставить отдуваться в одиночестве владельца базы.
15:50:42 25-12-2023
Уже 2 года скоро
15:55:28 25-12-2023
- "Если страны Запада захотят создать на Украине свою военную базу, то Россия неизбежно нанесете по ней удар." Вот что значит, напиться до чертиков.
16:29:58 25-12-2023
финляндию пора отбирать. Много финляндии негативно влияет любого на человека
16:31:42 25-12-2023
не обращайте внимания. у него очередной "судный день" накануне был
16:32:27 25-12-2023
Дед-медвед в своем амплуа. Он чо, навылет забывает свои прежние угрозы?
16:46:03 25-12-2023
В Очакове базу уничтожили, та же участь ждет и любые другие.
17:33:12 25-12-2023
Маленький снова трезвый ?
19:41:28 25-12-2023
Если по польше шарахнуть, вопрос тоже открытым останется.Надо или не надо заокеанских пиндосам погибать за европейскую польшу. И не важно,в НАТО или она или не в НАТО.
22:04:44 25-12-2023
Гость (19:41:28 25-12-2023) Если по польше шарахнуть, вопрос тоже открытым останется.Над... Зачем им это,у них пушечного мяса в НАТО куча,те же прибалты,да страны бывшего Варшавского договора им надо будет отрабатывать свое принятие в блок
20:22:32 25-12-2023
Медведев. Маленький друг большого человека.
20:53:08 25-12-2023
А вас что, уже выпустили из психушки? (с)