Медведев пригрозил США повторением теракта 11 сентября
По его словам, в этот раз ударить могут ядерным оружием
10 сентября 2023, 16:25, ИА Амител
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о том, что в США может повториться теракт 11 сентября 2001 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11.09.2001, но с атомной или биологической составляющей", – написал Медведев.
Он добавил, что один из руководителей стран, у которых есть ядерное оружие, также может дрогнуть и нажать кнопку.
Напомним, что 11 сентября 2001 года террористы направили два пассажирских самолета в башни-близнецы. Третий упал на Пентагон, а четвертый – возле Питтсбурга. В результате терактов погибли 2997 человек.
17:28:45 10-09-2023
Он ведь не только США угрожает, он и нам угрожает.
18:59:18 10-09-2023
Гость (17:28:45 10-09-2023) Он ведь не только США угрожает, он и нам угрожает.... А ты ждешь, когда нас задавят? Естественно, зарвавшимся натовцам напоминают, что и у нас есть, чем ответить на их агрессию.
08:28:20 11-09-2023
Гость (18:59:18 10-09-2023) А ты ждешь, когда нас задавят? Естественно, зарвавшимся нато... Когда нам НАТО угрожало ядерным ударом?
11:33:24 11-09-2023
Гость (08:28:20 11-09-2023) Когда нам НАТО угрожало ядерным ударом? ... Постоянно. То, что НАТО базы свои военные располагает всё ближе к границам нашей страны - это ПРЯМАЯ УГРОЗА уничтожения нашей страны. Не мы базы строим на границе с США, а Америка.
19:47:57 10-09-2023
Гость (17:28:45 10-09-2023) Он ведь не только США угрожает, он и нам угрожает.... И правильно делает, вас укров в первую очередь
08:24:15 11-09-2023
Гость (19:47:57 10-09-2023) И правильно делает, вас укров в первую очередь... Фашисты когда-то так же ненавидели евреев.
07:19:42 11-09-2023
Гость (17:28:45 10-09-2023) Он ведь не только США угрожает, он и нам угрожает.... Он США угрожает, потому что они нам угрожают. Фактическое участие США в войне против России руками украинских наемников США и есть угроза ядерной войны
18:08:49 10-09-2023
Снова трезвый?
20:13:42 10-09-2023
Гость (18:08:49 10-09-2023) Снова трезвый? ... Если "предположить" что теракт 11 сентября сделали спецслужбы Штатов , никому другому это было непосильно ? Может это логика что заигрываются безответственностью (в отношении что ядерного касается ) ?
20:19:41 10-09-2023
Он добавил, что один из руководителей стран, у которых есть ядерное оружие, также может дрогнуть и нажать кнопку. ( Вообще надо с детства приучать к ответственности за нажатия любых кнопок , кнопку вызова лифта, кнопку на мобильном телефоне , кнопку на клавиатуре , кнопку , кнопку , кнопку , кнопку .... Каждое нажатие не суть важно какой кнопки должно быть осознанным и правильным . )