Медведев: у России есть все необходимое для победы, включая опыт и потенциал
Зампред Совбеза отметил, что в РФ производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан
01 мая 2024, 18:01, ИА Амител
Россия обладает всем необходимым для благополучной жизни и победы, включая технологический потенциал и грамотно поставленные цели. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"У нас есть все необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели", – отметил он.Медведев подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.
В то же время заместитель председателя Совета Безопасности страны обратил внимание, что в настоящее время отечественные заводы выпускают "грозное оружие". По его словам, перед российскими вооружениями "трепещут" все оппоненты государства.
При этом Медведев уточнил, что производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан. Соответствующая работа ведется вместе с выпуском продукции, необходимой для благополучной жизни людей.
19:17:12 01-05-2024
- "При этом Медведев уточнил, что производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан. Соответствующая работа ведется вместе с выпуском продукции, необходимой для благополучной жизни людей." Как же красиво говорит, но когда едешь Крутиха - Славгород, то вопрос почему танки, а не дороги, как после бомбёжки?
00:11:04 02-05-2024
Гость (19:17:12 01-05-2024) - "При этом Медведев уточнил, что производство военной техни... СВО два года Барнсултрансмаш ни разу дивидентов не выплатил , по акциям.
21:32:16 01-05-2024
Когда парад ? Что сказал ?
21:47:44 01-05-2024
Потенциал-то у нас есть,но вот с грамотно поставленными целями...
22:02:21 01-05-2024
Чем он занимается? За что ему платят государственные огромные деньжищи?
22:43:39 01-05-2024
Да всё отлично, только лыжи не едут.
11:04:52 02-05-2024
"Им бы понедельники взять и отменить".(с)