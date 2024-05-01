Медведев: у России есть все необходимое для победы, включая опыт и потенциал

Зампред Совбеза отметил, что в РФ производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан

01 мая 2024, 18:01, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Россия обладает всем необходимым для благополучной жизни и победы, включая технологический потенциал и грамотно поставленные цели. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"У нас есть все необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели", – отметил он.Медведев подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.

В то же время заместитель председателя Совета Безопасности страны обратил внимание, что в настоящее время отечественные заводы выпускают "грозное оружие". По его словам, перед российскими вооружениями "трепещут" все оппоненты государства.

При этом Медведев уточнил, что производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан. Соответствующая работа ведется вместе с выпуском продукции, необходимой для благополучной жизни людей.