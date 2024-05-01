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Медведев: у России есть все необходимое для победы, включая опыт и потенциал

Зампред Совбеза отметил, что в РФ производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан

01 мая 2024, 18:01, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Россия обладает всем необходимым для благополучной жизни и победы, включая технологический потенциал и грамотно поставленные цели. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"У нас есть все необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели", – отметил он.Медведев подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.

В то же время заместитель председателя Совета Безопасности страны обратил внимание, что в настоящее время отечественные заводы выпускают "грозное оружие". По его словам, перед российскими вооружениями "трепещут" все оппоненты государства.

При этом Медведев уточнил, что производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан. Соответствующая работа ведется вместе с выпуском продукции, необходимой для благополучной жизни людей.

Дмитрий Медведев Политика

Комментарии 7

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Гость

19:17:12 01-05-2024

- "При этом Медведев уточнил, что производство военной техники не замещает собой производство товаров для граждан. Соответствующая работа ведется вместе с выпуском продукции, необходимой для благополучной жизни людей." Как же красиво говорит, но когда едешь Крутиха - Славгород, то вопрос почему танки, а не дороги, как после бомбёжки?

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Гость

00:11:04 02-05-2024

Гость (19:17:12 01-05-2024) - "При этом Медведев уточнил, что производство военной техни... СВО два года Барнсултрансмаш ни разу дивидентов не выплатил , по акциям.

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Гость

21:32:16 01-05-2024

Когда парад ? Что сказал ?

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Гость

21:47:44 01-05-2024

Потенциал-то у нас есть,но вот с грамотно поставленными целями...

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Александр

22:02:21 01-05-2024

Чем он занимается? За что ему платят государственные огромные деньжищи?

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Гость

22:43:39 01-05-2024

Да всё отлично, только лыжи не едут.

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Гость

11:04:52 02-05-2024

"Им бы понедельники взять и отменить".(с)

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