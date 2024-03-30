Медведи проснулись на Алтае. Видео

Одного из косолапых засняли у Телецкого озера

30 марта 2024, 16:09, ИА Амител

Медведь в Алтайском заповеднике / Фото: vk.com/altzapovednik

В Республике Алтай на территории Алтайского биосферного заповедника проснулись медведи. Кадры одного из вышедших из спячки косолапых сделали 28 марта у Телецкого озера, сообщили сотрудники охраняемой территории.

Отмечается при этом, что первый рык медведя в этом году работники заповедника услышали еще раньше — 23 марта в заливе Камга.

Ученые подчеркнули, что первыми пробуждаются взрослые самцы, молодые одиночные особи и медведи, неудачно устроившие себе берлогу. Позже всех из спячки выходят самки с медвежатами. К этому времени обычно уже есть трава.