МегаФон будет разрабатывать новые сервисы онлайн-платежей

В этом ему помогут эксперты и разработки команды "ИнПлат" – в январе оператор приобрёл 100% акций компании

27 января 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: ПАО "МегаФон"

МегаФон купил компанию "ИнПлат" – ключевого игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка позволит оператору усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы.

"Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платёжных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок "ИнПлат" в периметре МегаФона позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов", – сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

"ИнПлат" – ключевой партнёр МегаФона в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счёта телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-оплаты крупным игрокам в сфере электронной коммерции и телеком-операторам. Ключевые проекты по приёму платежей в сервисах МегаФона также были запущены совместно с "ИнПлат".