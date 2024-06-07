МегаФон и "Газпром межрегионгаз" обсудили цифровизацию контроля за поставками газа

Компании объявили о сотрудничестве в данном направлении

07 июня 2024, 12:15, ИА Амител erid: LjN8KHUYz

Сергей Густов и Хачатур Помбухчан / Фото: Павел Гофман

МегаФон предложит технические решения по передаче данных на общефедеральном уровне для нужд "Газпром межрегионгаз" – крупнейшего поставщика природного газа для потребителей всех категорий. Проект направлен на реализацию федеральной программы цифровизации поставок газа, внедрение систем телеметрии и "умных счетчиков" на территории страны. Решение о старте работ приняли генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас "Газпром межрегионгаз" работает над полномасштабным внедрением систем телеметрии для дистанционного контроля и передачи показаний счетчиков газа. В проекте будет и дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.

Компании договорились о совместной проработке решений на базе IoT-технологий, которые позволят с высокой точностью отслеживать объем потребления газа, а также осуществлять дистанционный мониторинг объектов.

Кроме того, МегаФон разработает проект федерального тарифа с обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных, используемых компанией "Газпром межрегионгаз".

Проект обеспечит доступность мобильной связи для компании практически во всех регионах РФ.

Компании уже сотрудничали при реализации пилотного проекта в Вологодской области, в рамках которого было установлено более 300 интеллектуальных приборов. Финансирование проекта осуществляет "Газпром межрегионгаз", а МегаФон обеспечивает связь для дистанционной передачи показаний.

"Одна из основных задач – максимальный охват дистанционным контролем поставок газа на внутреннем рынке. И важнейшей частью является совместная работа с оператором связи, способным обеспечить бесперебойную передачу данных в нашу единую информационно-управляющую систему с учетом требований по информационной безопасности", – отметил Сергей Густов.

По его словам, первые результаты взаимодействия показывают, что компании идут в правильном направлении.

"География работы "Газпром межрегионгаза" охватывает практически всю территорию нашей страны. А мы обладаем масштабным покрытием сети и скоростью передачи данных, что критически важно для нашего партнера. Сочетание этих факторов создает все условия для успешной реализации проектов по цифровизации контроля газовых поставок", – добавил Хачатур Помбухчан.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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