МегаФон и ПСБ объединили усилия, чтобы упростить оформление сим-карт по новым правилам

Теперь в салонах связи можно пройти биометрическую регистрацию и открыть банковский счет

12 марта 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFGamhqr

Аппаратура для записи биометрии / Фото: пресс-служба ПСБ

МегаФон и Промсвязьбанк (ПСБ) запустили совместный проект, благодаря которому в салонах связи оператора теперь можно воспользоваться банковскими услугами. Это позволит абонентам быстрее заключать договор о связи в соответствии с новыми требованиями законодательства.

Новый формат обслуживания

Первый дополнительный офис ПСБ открыли во флагманском салоне МегаФона на площади Восстания в Санкт-Петербурге (Лиговский проспект, 43–45а). Теперь здесь можно не только приобрести смартфон и подключить тариф, но и открыть банковский счет или оформить карту.

Кроме того, сотрудники банка, работающие в салоне, проводят регистрацию клиентов в Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого потребуется учетная запись на портале "Госуслуги", а также сохранение в системе изображения лица и голоса. Процедура занимает не более десяти минут.

Изменения в законодательстве

С 1 января 2025 года ввели новые правила оформления договоров связи для иностранных граждан. Теперь перед покупкой сим-карты необходимо:

перевести и нотариально заверить документ, удостоверяющий личность;

получить СНИЛС в МФЦ или фонде социального страхования;

завести аккаунт на "Госуслугах" и подтвердить его;

зарегистрироваться в ЕБС в отделении банка.

Прохождение всех этапов может занять более двух недель, что особенно неудобно для иностранцев, приезжающих в Россию на короткий срок. Совместный проект МегаФона и ПСБ поможет значительно сократить время оформления: теперь сдать биометрию и активировать сим-карту можно в одном месте.

Изменения коснутся не только новых абонентов. Операторы связи до 1 июля 2025 года приводят ранее заключенные договоры в соответствии с требованиями законодательства. Это значит, что зарегистрироваться в ЕБС должны не только новые абоненты, но и действующие, являющиеся иностранными гражданами. Теперь это можно сделать во время визита в салон МегаФона, совместив с оплатой связи или покупкой гаджета.

Правило будет распространяться и на граждан России при активации сим-карты. С 1 апреля 2025 года использование биометрии станет одним из вариантов идентификации наравне с "Госуслугами".

"Совместно с партнером мы выстраиваем для граждан комфортную и качественную инфраструктуру, где на одной площадке они смогут за считанные минуты сдать биометрию, оформить сим-карту и одновременно воспользоваться необходимыми в повседневной жизни финансовыми услугами", ­– сказала Наталья Розенберг.Новый уровень сервиса поможет упростить процедуру и сэкономить время при оформлении сим-карты, резюмировал директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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