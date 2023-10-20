МегаФон начинает продажи шести новых моделей телефонов под своей торговой маркой

Это целая линейка кнопочных телефонов

20 октября 2023, 17:20, ИА Амител erid: LjN8Jvx2q

Телефоны Fontel / Фото: МегаФон

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel*. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

Компания запустила собственную торговую марку (СТМ) потребительской электроники Fontel в начале 2023 года. Первый кнопочный телефон Fontel FP 200 поступил в продажу в январе. По итогам третьего квартала бренд занимает 20% от продаж всех кнопочных устройств в рознице оператора. Запуск СТМ позволил увеличить долю продаж в сегменте кнопочных телефонов на 10% с начала года.

До конца года линейка телефонов Fontel расширится до семи моделей. Все телефоны оснащены:

цветным дисплеем;

FM*-радио;

фонариком;

плеером;

диктофоном;

будильником;

калькулятором;

слотами для microSD* и двух сим-карт;

емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней.

Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge*. Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети МегаФона и Yota*.

























Телефоны Fontel / Фото: МегаФон

В течение 2023 года МегаФон планомерно расширял дистрибуцию телефонов Fontel – сегодня они представлены в магазинах "М.Видео" и "Ашан", а также в отделениях "Почты России", где продаются в комплекте с сим-картой МегаФона.

В Алтайском крае максимальный интерес к сотовым телефонам собственной торговой марки компании жители продемонстрировали в июне этого года. Доля продаж, в штучном эквиваленте, среди всех кнопочных моделей составила 20%.

Кнопочные телефоны популярны среди школьников – родители часто покупают их как первый телефон ребенку. Тем более что теперь в школах все чаще запрещают пользоваться смартфонами. Также кнопочные телефоны традиционно популярны среди лиц старшего возраста, благодаря простоте их использования. Для данной категории граждан в линейке Fontel представлены две модели c крупными кнопками – FL280 и SP230.

"МегаФон продолжает развитие собственной торговой марки потребительской электроники. Расширяя линейку телефонов Fontel, мы стремились учесть максимум потребностей потенциальных пользователей этих устройств. Новые модели стоят от 790 руб. до 2990 руб., они представлены во всех ценовых категориях кнопочных аппаратов", – комментирует директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

ПАО "Мегафон"

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