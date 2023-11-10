МегаФон обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет-магазинах

Абоненты могут не переживать насчет трафика в дни больших распродаж

10 ноября 2023, 17:45, ИА Амител erid: LjN8KH9Wq

Интернет-покупки / Фото: пресс-служба МегаФона

На Всемирный день шопинга и Черную пятницу, когда онлайн‑площадки устраивают самые масштабные распродажи, МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: OZON*, Wildberries*, Lamoda*, "Яндекс.Маркет", "СберМаркет", "Авито", "Юла", Taobao*, AliExpress*, KazanExpress*.

Ноябрь в России – это разгар сезона шопинга. В этом месяце устраивают главные распродажи года: 11-го числа в ознаменование Всемирного дня шопинга и в последний уикенд ноября – на Черную пятницу. В это время мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь. А в день распродаж 11.11 абоненты МегаФона расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.

В период ноябрьских распродаж и предновогодней гонки за подарками МегаФон откроет безлимитный доступ к онлайн-площадкам на четыре дня – 11 ноября 2023 года и затем с 24 по 26 ноября 2023 года. Абоненты смогут совершать покупки на любимых сайтах, не думая о потраченных гигабайтах интернета. Обнуление стоимости трафика произойдет автоматически у всех клиентов с положительным балансом счета.

"В ноябре многие выбирают подарки близким на Новый год. Мы решили сделать этот процесс более размеренным: в период самых масштабных распродаж можно будет выбирать подарки хоть целый день с интернетом от МегаФона. Нашим абонентам не нужно будет считать гигабайты – мы даем им бесплатно мобильный интернет для покупок в самых популярных интернет-магазинах. Обнуление стоимости трафика сделает онлайн-шопинг приятнее", – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

В собственном интернет‑магазине МегаФона распродажи стартовали 7 ноября и продлятся до 3 декабря. Скидки до 50% действуют на 980 товаров: смартфоны, ноутбуки, умные часы, фитнес-браслеты, колонки, гарнитуры и т.д. В прошлом году более 50% всех покупок в интернет-магазине составили смартфоны (самые популярные модели – iPhone* 13 на 256 GB, Realme* 9i на 128 Gb, iPhone 14 Pro Max* на 1TB), 18% – аксессуары и 7% – беспроводные наушники.

* OZON ("Озон"); Wildberries ("Вайлдберриз"); Lamoda ("Ламода"); Taobao ("Таобао"); AliExpress ("АлиЭкспресс"); KazanExpress ("КазанЭкспресс"); iPhone 13 на 256 Gb (Айфон 13 на 256 Гб); Realme 9i на 128 Gb (Риалми 9i на 128 Гб); iPhone 14 Pro Max на 1Tb (Айфон 14 Про Макс на 1Тб).

ПАО "Мегафон"

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