МегаФон создал интеллектуальную логистическую систему для промышленных компаний

Технология позволяет прогнозировать и контролировать движение грузов на автомобильных, железнодорожных дорогах и реках

27 апреля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KKoFG

Река. Водный транспорт / Фото: freepik.com

МегаФон совместно с ГК Simetra* разработал платформу для управления транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий России. Основа решения – сквозная технология прогнозирования, мониторинга и контроля грузов в масштабах всей страны. Экономический эффект от запуска решения может превышать 50 млн рублей ежемесячно.

Платформа:

отслеживает местонахождение тысяч единиц транспорта;

распознает заторы, ДТП внутри предприятия;

помогает корректировать маршруты;

способствует повышению мер безопасности;

помогает предотвратить сверхнормативную нагрузку на технику, ее простой, сбой в логистике персонала и многое другое.

На платформу через мобильное приложение стекаются данные от различных систем управления предприятием. Анализ позволяет рассчитывать реальный объем нагрузки на каждую единицу техники и оценивать работу подрядчиков.

"Мы разработали интеллектуальную систему, способную контролировать транспорт на огромной территории промышленных объектов, подъездных дорогах, железнодорожных путях и водных маршрутах, и управлять логистикой", – отмечает директор департамента по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.По его словам, сотни операций, которые сотрудники выполняли вручную, переведены в автоматический режим. Это повышает оперативность в принятии решений, безопасность на производстве и эффективность процессов. В систему заложены основы искусственного интеллекта и самообучения, чтобы помогать устранять нештатные ситуации.

Платформа использует самообучающийся алгоритм, который на основе данных из разных источников собирает информацию в реальном времени и автоматически прогнозирует транспортную ситуацию в будущем. Прогноз улучшает работу складских помещений компании и помогает заблаговременно готовить необходимую технику.

Заместитель генерального директора ГК Simetra, разработчик ПО системы Дмитрий Петровский говорит, что в основу работы легла цифровая платформа RITM³, обладающая уникальным функционалом по моделированию и управлению транспортом.

"Возможности цифровой платформы и наши компетенции способствовали решению сложнейшей инженерной задачи – созданию универсального и комплексного решения по интеллектуальному управлению логистикой на промышленных предприятиях", ­– подчеркивает Дмитрий Петровский.Напомним, также МегаФон первым из операторов разработал радиосвязь для экстренных служб и бизнеса. Услуга позволяет мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без задержки на набор номера или ожидание ответа.

*Simetra ("Симетра")

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